شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: جيش الاحتلال قتل محتجزيه بقصف أماكن احتجازهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس، أن جيش الاحتلال قتل محتجزيه بقصف أماكن احتجازهم، محملة المسؤولية لقوات الاحتلال بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا.

أكدت حماس، أنها حافظت على حياة أسرى الاحتلال وتعاملت معهم بإنسانية لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم، متهمة نتنياهو بالتنصل من تحمل مسؤولية قتل المحتجزين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المختطفون الأربعة القتلى المقرر تسليم جثامينهم احتجزوا شرقي خان يونس في منطقة عمل فيها جيش الاحتلال 4 شهور تقريبا.