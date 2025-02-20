شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 20-2-2025.. تغيرات مفاجئة بحالة الجو ودرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 20-2-2025، تزامنا مع استمرار تأثر البلاد بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 20-2-2025، كما يلى..

طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

أجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار .

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحرى ووسط سيناء .

فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.