شكرا لقرائتكم خبر عن تضم السلع الأساسية.. معرض محافظة الجيزة يطرح كرتونة رمضان بـ275 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كرتونة رمضان بسعر 275 جنيهًا، في معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة.

وتضمنت الكرتونة، عدد 2 كيس أرز زنة 1 كجم، وعدد 2 كيس سكر زنة 1 كجم، وعبوة زيت طعام خليط زنة 700 مللي، وعدد 2 كيس مكرونة زنة 400 جم، وكيس صلصة زنة 300 جم، وكيس مسلى زنة 350 جم، وعدد 2 باكو شاي ناعم زنة 40 جم، وكيس ملح طعام زنة 300 جم.



معرض محافظة الجيزة الرئيسى يطرح كرتونة رمضان بـ275 جنيهًا

وتنظم محافظة الجيزة معرض أهلًا رمضان الرئيسي في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر المعرض السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك طوال شهر رمضان الكريم.

وتستقبل محافظة الجيزة، شهر رمضان هذا العام، بـ30 معرض لـ"أهلًا رمضان"، توفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.