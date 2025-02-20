شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين أحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت حركة حماس، من مغبة محاولة استعادة المحتجزين بالقوة، مشيرة إلى ان هذه الخطوة من شأنها وقوع خسائر في صفوف المحتجزين.

قالت الحركة، إن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياء.

كانت الحركة اتهمت جيش الاحتلال بقتل محتجزيه بقصف أماكن احتجازهم، محملة المسؤولية لقوات الاحتلال بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا.

أكدت حماس، أنها حافظت على حياة أسرى الاحتلال وتعاملت معهم بإنسانية لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم، متهمة نتنياهو بالتنصل من تحمل مسؤولية قتل المحتجزين.