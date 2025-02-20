شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: الامتحان النهائى للثانوية مطابق للنماذج الاسترشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الامتحان النهائي للثانوية العامة الذى ينطلق فى يونيو المقبل سيكون مطابق تماما للأسئلة فى النماذج الاسترشادية والتى يتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة وقناة مدرستنا 3، سواء من حيث عدد الأسئلة أو ما يتعلق بشكل الأسئلة وتوزيع الدرجات، مشددة على أهمية متابعة الطلاب لهذه النماذج الاسترشادية لتحقيق الاستفادة والتعرف على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها.



وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالاطلاع على النماذج الاسترشادية لـ الثانوية العامة

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.



