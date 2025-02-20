شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تدعم ذوى الهمم بوسائل النقل المختلفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة النقل، الجهود المقدمة من الوزارة لـ دعم ذوي الهمم بوسائل النقل السككي ( المترو - السكة الحديد) والنقل البرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تمكين ذوى الهمم ، ودمجهم في المجتمع بحيث تكون من أولويات الدولة التي تستهدف الإرتقاء بحياة المواطنين بوجه عام ، والقادرون باختلاف بشكل خاص.





و أشار بيان صادر منذ قليل، إلى قيام وزارة النقل بإدخال كود الاتاحة رقم (٦٠١) في وسائل النقل المختلفة السككى (مترو - سكه حديد ) ، النقل البرى للتيسير على ذوى الهمم وكذلك تم مراعاة توافر كود الاتاحة خلال تنفيذ المشروعات الجديدة مثل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT، خطوط شبكة مترو الانفاق الجديدة الخط الثالث / الرابع / السادس ، خطي المونوريل شرق وغرب النيل ، مسار خط الاتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى ، شبكة القطار الكهربائي السريع داخل القطار – المحطات).





ومنذ توقيع وزارة النقل على بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 1/2/2022 لتطبيق كود الاتاحة رقم (٦٠١) ومتطلباته طبقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك فالعمل لا يتوقف في وسائل النقل السككى القائمة ( مترو - سكه حديد ) ، لعدد (١٥)محطة سكة حديد وهى

(رمسيس / الجيزة / سيدى جابر / مصر بالاسكندرية / المنصورة / اسوان / قنا / الاقصر / المنيا/ اسيوط / بنها / طنطا / سوهاج / بورسعيد / دمنهور)،)

والخط الأول - الثاني لمترو الانفاق و لتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوي الهمم ، وجارى تنفيذها وفقاً لمخطط زمني خلال 3 سنوات ، على ان يتم تنفيذ باقى المحطات خلال مراحل متتالية ، على ان تكون أسبقية التنفيذ طبقاً لأولويات استخدامات ذوي الهمم بالمحافظات





وأشار البيان الى انه في مجال مترو الأنفاق أنه تم في الخط الأول لمترو الانفاق إدخال كود الإتاحة لبعض المحطات مثل سراى القبة وحليمة الزيتون من خلال تركيب البلاط النافر لخدمة ذوي الهمم البصرية ، إنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوى الهمم ، تخصيص شبابيك تذاكر وكراسى مخصصة لذوي الهمم بالمحطات







كما تم بالخط الثالث للمترو تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم وصولا الى بوابات الدخول والخروج وأيضاً تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات وأيضاً دورات المياه والمصاعد المخصصة لذوي الهمم المحطات وتم تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائي الخفيف وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات

وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية تم توفير مسارات مخصصة لذوي الهمم وعربات جولف و كراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الهمم كخدمة مجانية بمحطات (رمسيس ، محطة قطارات صعيد مصر / الجيزة) كما تم توفير بوابات الكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار وكذلك تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوي الهمم و قد تم تنفيذ كود الاتاحة بالمحطات ( محطة قطارات صعيد مصر - عدلي منصور - بدر ) و و كذا تم تنفيذ بعض بنود كود الاتاحة ببعض المحطات التابعه لمبادره حياه كريمة





كما أشار البيان الى ان هناك عدد من التخفيضات التى تمنحها وزارة النقل على التذاكر بوسائل النقل المختلفة حيث يتم الحجز بخطوط السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها ويتم في مترو الأنفاق اصدار اشتراكات لأصحاب الهمم طبقا

لعدد المناطق (منطقة ، منطقتين - ثلاث واربع مناطق - خمس وسته مناطق) وكذلك فان هناك تذاكر للسادة ذوى الاعاقة لخطوط المترو، ويتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيضات محددة لذوي الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر ، ويمكن اصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض و قد تم تخصيص عدد ٤ مقاعد خاصين بالساده ذوي الهمم بجميع القطارات وفي مجال النقل البري يتم تخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم ورامبات للصعود والنزول في اتوبيسات شركة اكتا التابعة للوزارة والتي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة



