شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وأجواء غائمة على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر هذه المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى أجواء غائمة وأمطار خفيفة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرص أمطار على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء تمتد خفيفة الى مناطق من من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويسود اليوم الخميس 20 فبراير 2025، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.