شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الإسبانى: مضاعفة التبادل التجارى مع مصر الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسبانى، أن المنتدى الاقتصادي بين مصر وإسبانيا نموذج مهم للتعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والتجاري، موضحا أن هناك رؤية مشتركة بين البلدين لتعزيز نظام متعدد الأطراف.

واعتبر كويربو، خلال لقاء عبر قناة "اكسترا نيوز"، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كان فرصة للنقاش فيما بينهم وطرح هذه المبادئ الرئيسية ووضعها ضمن أولويات المرحلة المقبلة، ونأمل أن يرسل هذا اللقاء أشارة إيجابية إلى العالم أيضا.



وأوضح كويربو، أنه بالنسبة للنظر إلى المستقبل نجد أن التوقعات الاقتصادية لكل من إسبانيا ومصر واعدة للغاية من حيث النمو في السنوات القادمة، وكذلك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات بين البلدين.



وأشار إلى النظر لتلك الاستثمارات نجد أن القطاعات التى نعطيها الأولوية في كلا البلدين هي قطاعات أساسية والتي تشمل الطاقة الخضراء والبنية التحتية والمياه فكلها قطاعات رئيسية لكلا البلدين، ومن الجانب الإسباني لدينا شركات متميزة يمكنها فرص كبيرة لتطوير هذه المشروعات في مصر وسيكون هناك عنصر الربح للجميع.



وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني أن هناك قطاعات رئيسية سيتم فيها تعزيز التبادل التجاري ونتوقع أن يتضاعف هذا الرقم البالغ 3 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، فلدينا رؤية مصر 2030 والتى تعد عنصرا رئيسيا فهي استراتيجية أساسية ستقدم برأي نتائج ملموسة، ومن بين تلك النتائج المهمة تعزيز هذا التبادل التجاري الثنائي بين مصر وأسبانيا، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.



وتابع:"أن ما يميز هذه العلاقة الثنائية هو أن أسبانيا يمكن أن تكون بوابة إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، بينما مصر يمكن أن تكون بوابة إلى أفريقيا والشرق والأوسط وهذه بدوره يعزز فرص الربح للجميع ويشكل حلقة إيجابية يمكننا الاستفادة منها وتطويرها بشكل أكبر".