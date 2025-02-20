شكرا لقرائتكم خبر عن ‫رئيس مركز المناخ يحذر المزارعين من رى القمح والفول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من رى القمح والفول اليوم فى معظم الجمهورية، وعدم الانخداع فى هدوء الرياح فترة ما قبل الظهر، لأنها سوف تنشط فى نهاية اليوم ووقف عمليات الرش "مبيدات ومغذيات لكل المحاصيل".

وأضاف فهيم أن معظم أصناف القمح المنزرعة مقاومة للرقاد لكن فى ظل ظروف مناخية "معاندة" يجب العمل على حمايته من الرقاد، وخاصة مع ما هو متوقع فى شهر أمشير من حدوث "هبات مؤقتة" من الرياح النشطة خلال أوقات متفرقة خلال هذه الفترة.

وأوضح فهيم أن الرقاد يسبب خسارة في إنتاجية المحصول تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25% في كثير من الحالات، كما يعمل الرقاد في محصول القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض.

وأوضح فهيم، أن الأسباب الوراثية "الصفات الوراثية للصنف "حيث توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، وخاصة الأصناف البلدية اللى ما زال بعض المزارعين يزرعونها منها الزراعة في أحواض بالبدار "الزراعة على مصاطب بالسطارات أو بالنقر تكون أكثر مقاومة" و زيادة الكثافة النباتية فى الزراعة " من زرع بمعدل تقاوي يزيد عن 70 – 75 كجم".