شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أجواء باردة وأمطار.. بدء مراسم تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء باردة وسقوط زخات أمطار، بدأت مراسم تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة، ووقعت كلا من حركة حماس ومندوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وثائق تسلم الجثامين في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

حذرت حركة حماس، من مغبة محاولة استعادة المحتجزين بالقوة، مشيرة إلى ان هذه الخطوة من شأنها وقوع خسائر في صفوف المحتجزين.

قالت الحركة، إن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المختطفون الأربعة القتلى المقرر تسليم جثامينهم احتجزوا شرقي خان يونس في منطقة عمل فيها جيش الاحتلال 4 شهور تقريبا.