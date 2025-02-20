شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس قداس رسامات كهنوتية فى الكاتدرائية المرقسية والان مع تفاصيل الخبر

يترأس الآن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رسامات كهنوتية خلال عام 2025م، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في طقس سيامة الكهنة الجدد أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة والجيزة.

واستقبل أمس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبرفقته القس رفعت فكري الأمين العام المشارك للمجلس، والسيدة ليَّا معماري منسق دائرة التواصل والإعلام بالمجلس، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخرى للمجلس.

ودار الحوار أثناء اللقاء عن أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء الراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا، والمهندس رامي رزق من سكرتارية قداسة البابا.