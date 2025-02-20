شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان التمور الخامس بالقاهرة بتخفيضات كبيرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، "مهرجان القاهرة الدولى الخامس للتمور"، بحضور محافظى الجيزة ، والقليوبية ، وأسوان، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، وذلك بحديقة الحرية بالزمالك.

ويوفر المهرجان التمور والياميش و احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتخفيضات كبيرة، قبل حلول شهر رمضان.

وفى السياق أعلن الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة عن انتهاء هيئة النقل العام بالقاهرة من إستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام هيئة النقل العام بالتنسيق بين خطوطها ، وخطوط النقل الجماعى والمترو لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصاً على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.