شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 10 مايو 2025 بدء امتحان الطلبة المصريين بالخارج للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن الامتحانات تبدأ يوم السبت الموافق 10/5/2025 وفقاً لجداول الامتحانات التي ستعلن على منصة الطلبة المصريين في الخارج.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها التقدم لآداء الامتحانات

· الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.

· الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.

وأعلنت الوزارة المستندات المطلوبة:

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان أبناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها (150) دولار.

- التقديم الالكترونيلامتحان الفصل الدراسي الثاني 2024/2025 ، من خلال المنصة الالكترونية.

- استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال KG2

لا بد من تقديم بيان العام الماضي للمرحلة الأولى KG1 بالإضافة لبيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال + اصل شهادة الميلاد.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 لا بد من تقديم أصل بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال + اصل شهادة الميلاد.

https://sabroad.emis.gov.eg/News/Post/77



