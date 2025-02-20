شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 10 مايو 2025 بدء امتحان الطلبة المصريين بالخارج للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالخميس، 20 فبراير 2025 08:57 ص
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن الامتحانات تبدأ يوم السبت الموافق 10/5/2025 وفقاً لجداول الامتحانات التي ستعلن على منصة الطلبة المصريين في الخارج.وحددت الوزارة الفئات المسموح لها التقدم لآداء الامتحانات
· الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.
· الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.وأعلنت الوزارة المستندات المطلوبة:
- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان أبناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها (150) دولار.
- التقديم الالكترونيلامتحان الفصل الدراسي الثاني 2024/2025 ، من خلال المنصة الالكترونية.
- استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025.
- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال KG2
لا بد من تقديم بيان العام الماضي للمرحلة الأولى KG1 بالإضافة لبيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال + اصل شهادة الميلاد.
- بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 لا بد من تقديم أصل بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال + اصل شهادة الميلاد.
https://sabroad.emis.gov.eg/News/Post/77
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