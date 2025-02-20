شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة وأمطار على مناطق بالدلتا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه بداية من اليوم هناك انخفاض تدريجي في الحرارة بنحو 3 درجات عن أمس على أغلب الأنحاء، حيث تسجل حرارة النهار حول 19 درجات مئوية فى الوجه البحري و 24 درجة فى الوجه القبلي .

أضاف فهيم أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على شمال الدلتا "الإسكندرية - كقر الشيخ - دمياط - شمال اليحيرة - شمال الدقهلية" ثم تنتقل إلى بعض مناطق داخل الدلتا وحتى القاهرة خفيفة.

أوضح فهيم أن الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية فى معظم الانحاء على الوجه البحري وحتى شمال الصعيد "الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية – الشرقية – القليوبية – الغربية - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – شمال اسوان -الوادي الجديد ".

و يعتبر شهر أمشير الشهر السادس من التقويم القبطى، ويأتى بعد شهر طوبة، حيث يبدأ أمشير فى 8 فبراير وينتهى فى 9 مارس من كل عام.

ويتميز هذا الشهر بتقلباته الجوية الشديدة، حيث تكثر فيه الرياح والعواصف الترابية، مما جعله شهرًا مرتبطًا بالعديد من الأمثال الشعبية التى تعكس طبيعة هذا الشهر وتأثيره على حياة المصريين القدماء.

ويعتمد شهر أمشير على دورة الشمس، كما أنه الأدق نوعاً ما من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ولهذا يعتمد عليه المزارع المصرى فى مواسم الزراعة والمحاصيل الذى يقوم بزراعتها.

وشهر أمشير يلى طوبة ويسبق شهر برمهات فى هذا التقويم القبطى، وهو تقويم شمسى يعتمد أساسًا على التقويم المصرى القديم، وضعه قدماء المصريين لتقسيم السنة إلى 13 شهرا، حيث يعتمد على دورة الشمس، كما أنه الأدق نوعاً ما من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ولهذا يعتمد عليه المزارع المصرى فى مواسم الزراعة والمحاصيل الذى يقوم بزراعتها من آلاف السنين وحتى الآن.

