شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة جيش الاحتلال: استلام جثامين المختطفين بدءا من الساعة 9 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن استعداد الجيش لاستلام جثامين المختطفين في أحد المواقع جنوبي قطاع غزة بدءا من الساعة التاسعة صباحا.

وكانت قد أعلنت حركة حماس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، وذلك في إطار صفقة التبادل.

وأضافت أن "الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة قبل قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد".

وذكرت حماس، أن السبت سيتم إطلاق أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.

وتابعت: "مضاعفة أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم تمت استجابة لطلب من الوسطاء ولإثبات جديتنا في تنفيذ كافة بنود الاتفاق".