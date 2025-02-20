شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال رمضان، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال رمضان.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال رمضان، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال رمضان.



