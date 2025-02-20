شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، باب استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، وذلك بعد استمرار استقبال الطلبات لمدة 15 يوما منذ الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

وفى النقاط التالية ضوابط التقدم بالتظلمات على النتيجة:

- يغلق باب تلقى التظلمات على النتيجة اليوم الساعة الواحدة ظهرا.

- رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالى.

الأوراق المطلوبة:-

- صورة الرقم القومي

- صورة رقم الجلوس

- إيصال رسم قيمة التظلم

- سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع.

يوم الاطلاع:-

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

- ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.