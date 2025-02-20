شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان الرئيسى بالجيزة يستقبل المواطنين اليوم بتخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل معرض "أهلا رمضان" الرئيسى، فى محافظة الجيزة، اليوم الخميس، المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وينظم المعرض بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر المعرض، طوال شهر رمضان، جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الأجبان والألبان، واللحوم، والدواجن، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتشهد محافظة الجيزة، استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذى يوافق أول أيامه 1 مارس 2025، من خلال نشر أسواق ومعارض السلع فى الأحياء والمراكز والقرى، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول السلع الغذائية لكل الفئات بأسعار عادلة والحد من جشع التجار.

وتواصل أسواق اليوم الواحد، التى تنظمها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، عملها طوال شهر رمضان الكريم، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه بأسعار مناسبة، وذلك بجانب معارض "أهلا رمضان"، الجارى تجهيزها بعدد من الأحياء والمراكز.