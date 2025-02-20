شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بالسعودية للمصريين بمرتبات تصل لـ12 ألف ريال شهريًا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة العمل، الإعلان عن فرص عمل جديدة فى سوق العمل الخارجية، حيث أعلنت عن توفير 4 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل فى شركة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن فرص العمل الجديدة، عبارة عن:

- عدد 1 مصمم جرافيك، خبرة من 2 إلى 5 سنوات، وخبرة فى الذكاء الاصطناعى والمواد الخام، علما بأن الراتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال سعودى كل شهر.

- عدد 1 مدير مشتريات، خبرة من 7 إلى 15 سنة، وخبرة فى الذكاء الاصطناعى، والمواد الخام، والراتب يتراوح ما بين 8000 إلى 12000 ريال سعودى شهريا.

- عدد 1 مدير مالى خبرة عملية من 5 إلى 15 سنة، والراتب يتراوح بين 8000 إلى 12000 ريال سعودى كل شهر.

- عدد 1 مدير تسويق، خبرة 10 سنوات، الراتب من 9000 إلى 10000 ريال سعودى شهريا.

• مميزات هذه الوظائف:

- تأمين صحى واجتماعي.

- توفير تذاكر الطيران.

- على إلا يزيد السن عن 55 سنة.

يمكن لمن يجد فى نفسه الشروط المطلوبة عليه تقديم السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الالكترونى التالى : [email protected]، خلال الفترة من الأربعاء 19-2-2025 إلى الأحد الموافق 23-2-2025.