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فرص عمل بالسعودية للمصريين بمرتبات تصل لـ12 ألف ريال شهريًا.. التفاصيل

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فرص عمل بالسعودية للمصريين بمرتبات تصل لـ12 ألف ريال شهريًا.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة العمل، الإعلان عن فرص عمل جديدة فى سوق العمل الخارجية، حيث أعلنت عن توفير 4 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل فى شركة بالمملكة العربية .

وأوضحت أن فرص العمل الجديدة، عبارة عن:
- عدد 1 مصمم جرافيك، خبرة من 2 إلى 5 سنوات، وخبرة فى الذكاء الاصطناعى والمواد الخام، علما بأن الراتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال سعودى كل شهر.

- عدد 1 مدير مشتريات، خبرة من 7 إلى 15 سنة، وخبرة فى الذكاء الاصطناعى، والمواد الخام، والراتب يتراوح ما بين 8000 إلى 12000 ريال سعودى شهريا.

- عدد 1 مدير مالى خبرة عملية من 5 إلى 15 سنة، والراتب يتراوح بين 8000 إلى 12000 ريال سعودى كل شهر.

- عدد 1 مدير تسويق، خبرة 10 سنوات، الراتب من 9000 إلى 10000 ريال سعودى شهريا.

• مميزات هذه الوظائف:
- تأمين صحى واجتماعي.
- توفير تذاكر الطيران.
- على إلا يزيد السن عن 55 سنة.

يمكن لمن يجد فى نفسه الشروط المطلوبة عليه تقديم السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الالكترونى التالى : [email protected]، خلال الفترة من الأربعاء 19-2-2025 إلى الأحد الموافق 23-2-2025.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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