شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة الصلاة من أجل الوحدة فى كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان أتمؤمنين بهذا؟ اقيمت خدمة الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لعام 2025، في كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك في القاهرة، ترآسها القمص د. الأب اوغسطينوس موريس راعي الكنيسة، بمشاركة ممثلي رؤساء الكنائس في مصر، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس، واعضاء لجنة الكهنة في مجلس كنائس مصر، الأمين العام الفخري في مجلس كنائس الشرق الأوسط د جرجس صالح، الأمين العام المشارك في المجلس القس د. رفعت فكري، مسؤولة الإعلام ومنسقة العلاقات الكنسية والاعلامية في مجلس كنائس الشرق الأوسط ليا عادل معماري، لجنة المرأة في مجلس كنائس مصر، شبيبة، كشافة ومؤمنين وجوقات مرتلة.

استهلت الصلاة بكلمة القاها راعى الكنيسة القمص دكتور الأب أوغسطينوس موريس تناول فيها معاني اسبوع الوحدة وأبعادها وكيفية عيشها بمحبة وتكامل وتضامن. شاكرا كل الذين شاركوا فى خدمة الصلاة.

ثم ألقى الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس كلمة شرح فيها مسار العالمي للحركة المسكونية وتجسدها في مجلس كنائس العالم. وسلط فيها الضوء على دور هذه المجالس في تطوير العمل المسيحي الذي هو شكل من أشكال الوحدة المسيحية.

إضافة إلى ذلك، عرض لتاريخ مجلس كنائس الشرق ولبنيته الحالية ولنشاطاته.

بعدها، قدم الشماس عصام عياد كل المتحدثين الذين تلوا الصلوات والقراءات الكتابية من الكتاب المقدس.

ثم، ألقى القس فايز نادي من الكنيسة الأسقفية كلمة باسم الأمين العام لمجلس كنائس مصر القس يشوع يعقوب، شدد فيها على وحدة المحبة والحوار، مقدماً شرحاً مسهباً عن عمل مجلس كنائس مصر ونشاطاته ولجانه.

وزينت الصلاة التراتيل التي قدمتها جوقة الكنيسة وكورال القديس يوسف للروم الكاثوليك بقيادة سيلفا عودة.