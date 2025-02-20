شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة البترول يبحث تعزيز الحلول الرقمية فى الإنتاج مع "شلمبرجير" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة – إيجبس 2025، وضمن جهود تعزيز كفاءة عمليات الإنتاج في قطاع البترول والغاز، التقى المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتاج، مع المهندس شريف بيومي، رئيس شركة شلمبرجير في مصر والشرق الأوسط.

ناقش الجانبان استثمار نجاح التعاون المشترك بين الشركة العامة للبترول وشلمبرجير في تحسين كفاءة الإنتاج من الحقول المستنفدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تناول اللقاء إنشاء نموذج متقدم للتنبؤ بالمصائد الطبقية وتحديد مناطق الضغوط الاولية، بهدف تعزيز الإنتاج مع شركات انتاج اخرى.

كما بحثا تطبيق نظام DrillOps لاتمام عمليات الحفر، بما يساهم في تقليل الوقت الضائع وتحسين كفاءة التشغيل والعمليات، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة بيانات الإنتاج عبر تطبيق برنامج المنصة المتكاملة AVOCET، الذي يعتمد على تحليل الاتجاهات وتصميم نماذج تنبؤ دقيقة لمتابعة بيانات الإنتاج وتحسين استخدامها. حيث تتيح هذه المنصة إمكانية جمع وتخزين وعرض بيانات العمليات الميدانية الواردة من الهيئة المصرية العامة للبترول، مما يسهم في تحليل الأداء وتحديد الفجوات بين الإنتاج الفعلي والأهداف المخططة.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز تسويق الفرص الاستثمارية عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) عالميًا، بهدف تسريع قرارات الاستثمار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تقييم تقنيات استخراج الليثيوم المباشر بالتعاون مع عدد من العملاء لبحث إمكانيات تطبيقها في السوق المصرية.

وأكد المهندس إيهاب رجائي أن العمل على هذه التطورات قيد الدراسة حاليًا لتنفيذ هذه التحسينات، ما يسهم في تحقيق رؤية وزارة البترول لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية.

من جانبه، أوضح المهندس شريف بيومي أن التطوير الجديد سيركز على تحويل المنصة الرقمية من مجرد أداة لعرض البيانات إلى نظام متكامل لتحليل الأداء التشغيلي، بما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة مبنية على البيانات، ويعزز القدرة على التنبؤ بالمخرجات الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.