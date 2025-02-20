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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 20 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 20-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:04  ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 21: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء  7:04 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:14 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد  صلاة العصر 3:17 م
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:52 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة  العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 5:38 م
وقت صلاة العشاء 6:53 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:57  ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 19: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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