شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الخميس، 20 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 20-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 21: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:14 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:09 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:17 م

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:52 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 5:38 م

وقت صلاة العشاء 6:53 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 19: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م

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