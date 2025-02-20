شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان الرئيسى فى الجيزة يطرح كرتونة البيض بـ145 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة، كرتونة البيض بسعر 145 جنيهًا، وذلك ضمن ما يطرحه من سلع ومواد غذائية أساسية بأسعار مخفضة، استعدادًا لقرب حلول شهر رمضان الكريم.

ويقام معرض أهلًا رمضان في العمرانية على مساحة 4500 م2، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر المعرض السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتستقبل محافظة الجيزة، شهر رمضان هذا العام، بـ30 معرض لـ"أهلًا رمضان"، توفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.