شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 12 ساعة عن منشأة القناطر وقرية الأخصاص فى الجيزة مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "منشأة القناطر، قرية الأخصاص"، وذلك لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 2/21/ 2025 إلى الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 2025/2/22.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى طلب الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف محطة مياه منشأة القناطر؛ لتنفيذ أعمال الربط بين الخزان الأرضى بالمرحلة الثانية وبين الطلمبات المرشحة، وكذا ربط "3" طلمبات مياه مرشحة على خط الطرد الرئيسى، الأمر الذى يستلزم قطع المياه لتنفيذ الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.



