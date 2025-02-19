شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان فى العمرانية يطرح كيلو اللحمة البلدى بـ 280 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة، اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه من سلع ومواد غذائية، استعدادًا لقرب حلول شهر رمضان الكريم.

ويوفر المعرض كليو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا، كيلو اللحوم المفرومة بـ260 جنيهًا، عرق فليتو بـ300 جنيه، عرق رستو بـ300 جنيه، ولحمة ضاني بـ330 جنيهًا، وكفتة شوي بـ200 جنيه، والسجق بـ200 جنيه، والبرجر بـ200 جنيه، وكيلو الدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) بـ135 جنيهًا، وكيلو اللحمة السوداني بـ275 جنيهًا.

ويوفر المعرض السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتستهدف المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، تغطية كافة النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمعارض "أهلًا رمضان"، ومراعاة إقامتها بالقرب من الطرق الرئيسية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع ومتطلبات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.



