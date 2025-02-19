شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط لإكسترا نيوز: قدمنا 4 مليارات دولار للقطاع الخاص فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تعطى فرصة للتركيز على قطاعات ذات أولوية للبلدين، وفى أسبانيا رأينا ترفيع العلاقات لمستوى أعلى وهو ما يعمق العلاقة ما بن الحكومة والقطاع الخاص ما بين البلدين.

وأضافت رانيا المشاط فى لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، على هامش منتدى الأعمال المصرى الإسبانى فى مدريد، أن الدولة مستمرة فى الإصلاحات وحكومة الاستثمارات العامة، لانها تفسح المجال للقطاع الخاص، والتمويل المتاح لشركات القطاع الخاص، سواء مصرية أو أجنبية.

ولفتت رانيا المشاط إلى أن مصر منصة لتمويلات ميسرة للقطاع الخاص، موضحة أن هناك شركات تحصلت على هذا التمويل فى 4 سنوات بحوالى 14 مليار دولار، وفى العام الماضى قدمنا 4 مليار دولار تمويل ميسر للقطاع الخاص، مما يجذب استثمارات، وكلها مع مؤسسات دولية.

وأكدت رانيا المشاط أن الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم مصادر القوة لمصر لجذب الاستثمارات، وخلال العامين الماضين قدمنا تمويلات ميسرة بأكثر من 4 مليار دولار للقطاع الخاص، ونستهدف الإفساح للمجال القطاع الخاص.