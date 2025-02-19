شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة بداية من الجمعة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

‫أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، أن هناك انخفاض كبير فى الحرارة على أغلب الأنحاء اعتباراً من غدًا الجمعة.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية تسجل درجات الحرارة الجمعة تسجل العظمى فى القاهرة الكبرى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وفى الوجه البحري العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وفى السواحل الشمالية العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وفى شمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات، وفى جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

يعتبر شهر أمشير الشهر السادس من التقويم القبطى، ويأتى بعد شهر طوبة، حيث يبدأ أمشير فى 8 فبراير وينتهى فى 9 مارس من كل عام.

ويتميز هذا الشهر بتقلباته الجوية الشديدة، حيث تكثر فيه الرياح والعواصف الترابية، مما جعله شهرًا مرتبطًا بالعديد من الأمثال الشعبية التى تعكس طبيعة هذا الشهر وتأثيره على حياة المصريين القدماء.

وشهر أمشير يلى طوبة ويسبق شهر برمهات فى هذا التقويم القبطى، وهو تقويم شمسى يعتمد أساسًا على التقويم المصرى القديم، وضعه قدماء المصريين لتقسيم السنة إلى 13 شهرا، حيث يعتمد على دورة الشمس، كما أنه الأدق نوعاً ما من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ولهذا يعتمد عليه المزارع المصرى فى مواسم الزراعة والمحاصيل الذى يقوم بزراعتها من آلاف السنين وحتى الآن.

وفى شهر أمشير تكثر الرياح الشتوية من موجة من البرد ويعتقد الناس أنه يستلف 10 أيام من شهر طوبة الذى يسبقه وفى نهايته تغير الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب مع أعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلى سموم وهى الرياح الساخنة التى ينضج الزرع بسببها ويقول المثل " أمشير تساوى الطويل مع القصير" يعنى الزرع ويكثر تساقط أوراق الأشجار بسبب الهبوب والسموم الحارقة كما أن هذه الرياح لها خاصية تجعل السنابل الرى تمتلىء بعد ممتلئة ليتساوى الزرع فى مواعيد الحصاد.