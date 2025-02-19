شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة بدار رعاية لـ"الحياة": الأشخاص بلا مأوى لهم حق في العلاج بالمؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل برنامج "الحياة اليوم" سلسلة حلقاته الميدانية في الموسم الجديد، من داخل دور التربية بالجيزة، والذي يعد أكبر تجمع لرعاية "بلا مأوى".

واستضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي، الدكتورة أمل عادل، المسؤول الطبي بإحدى المؤسسات، وقالت إن الجانب الطبي بمؤسسات دور الرعاية حديث العهد ولم يزيد عن 8 سنوات، لأن من حق الأشخاص بلا مأوى العلاج بجانب الرعاية داخل الدور، وتابعت: "لدينا أطباء متطوعين بشكل دائم، وآخرين يعملون معنا لمتابعة النزلاء من حيث الحالات الصحية لهم".

تابعت أمل عادل: "نجد أشخاص تعانى من الفصام، لذلك الأخصائيين النفسيين لهم دور كبير بالمؤسسة، وهناك خطة للتعامل مع كل نزيل، ويتم تطبيق أنشطة خاصة بكل شخص منهم، ولدينا فريق تمريض يباشرون الرعاية الصحية والنفسي على مدار 24 ساعة للسيطرة عليهم".

في السياق، قال حامد حمدي، كبير الأخصائيين بالمؤسسة: "لدينا فريق كبير من الأخصائيين الاجتماعيين بالمؤسسات، لأن العمل في الأساس قائم على الأخصائي الاجتماعي والنفسي".

وتابع: "الأخصائي الاجتماعي يتعرف على شخصية النزيل بالكامل، وهويته وكل ما تعرض لهم قبل التواجد بالمؤسسة الاجتماعية، وكذلك ما أدى له إلى هذه الحالة إن كان مريض نفسي أو يعاني فصام، وإن كان هناك تصالح بين النزيل وأهله يتم ذلك من خلال الأخصائيين".