شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تقبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، وذلك لتواطئه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه، والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، بالإضافة إلى تقاضيه رشاوى مالية تُقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.

كما تم التنسيق مع مسؤولي وزارة الإسكان لإيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة، وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات والتأكد من جودة التنفيذ على الطبيعة.