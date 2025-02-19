شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو: تسلمنا قائمة بأسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم غدا ضمن الصفقة.

وفي السياق، كشفت تقارير إسرائيلية، إن الاحتلال سيفرج يوم السبت عن 628 فلسطينيا مقابل 6 رهائن أحياء و4 قتلى إسرائيليين، وذلك في إطار صفقة التبادل.

وكانت قد أعلنت حركة حماس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس غدا الخميس، وذلك في إطار صفقة التبادل.

وأضافت أن "الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة قبل قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد".