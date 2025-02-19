شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعرف الطفل على ثدى الأم أثناء الرضاعة؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة التى يمكن التعرف من خلالها الطفل على ثدى الأم أثناء الرضاعة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يتعرف الطفل على ثدي الأم عن طريق رائحة اللبن، حيث إن رائحة الماء حول الطفل أثناء الحمل هي نفس رائحة لبن الثدي، وتختلف الرائحة عند كل أم مثل بصمة الإصبع، وتفرز الرائحة من الحويصلات اللبنية حول الثدي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية تقوى العلاقة بين الأم والطفل، كما تقلل من فرص الإصابة بـ سرطان الثدى، وتابعت: الرضاعة الطبيعية ضرورة على الأقل لمدة عام لأنها تقلل من فرص إصابة الأم بسرطان الثدى.

وتابعت، أن الرضاعة الطبيعية تسهم فى حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما يساعد على الشفاء من الأمراض سريعا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمال الإصابة بالسرطان فى منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية، والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا، واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل بناء على طلبه أى كلما يرغب فى الليل أو النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن.