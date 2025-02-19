شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كازاخستان يدعو شيخ الأزهر لافتتاح مؤتمر «زعماء الأديان العالمية والتقليدية» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر إقامة فضيلته بالعاصمة البحرينية، مولين أشيمباييف، رئيس مجلس الشيوخ فى جمهورية كازاخستان، وذلك على هامش مشاركتهما فى مؤتمر الحوار الإسلامى الإسلامي.

وأكَّد رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى، أن كلمة شيخ الأزهر خلال مؤتمر الحوار الإسلامى الإسلامى، وصفت حال الأمة بدقَّة، وتحدثت بإيجاز عن التحديات التى تواجه عالمنا الإسلامى، ووضعت الحلول لمواجهة داء الفرقة والتشرذم الذى أضعف الأمة وأنهك قواها، مؤكدًا أهمية هذا المؤتمر لما يضطلع به شيخ الأزهر من زعامة دينيَّة حقيقيَّة، كما أعرب عن تقديره لما يقدمه الأزهر الشريف من دعم كبير لأبناء المسلمين حول العالم، وبخاصة كازاخستان.

وقدَّم رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى الشكر لفضيلته على الدعم المتواصل الذى يقدِّمه الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، لمسلمى كازاخستان، ولمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية التى تقيمه كازاخستان سنويًّا، مشيرًا إلى أن المكتب الإقليمى لمجلس حكماء المسلمين بالعاصمة الكازاخية أستانا، يقوم بمبادرات بنَّاءة لترسيخ قيم التعايش ونشر قيم الأخوة الإنسانية وتمكين الشباب والمرأة فى البلاد.

وقدَّم رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى لشيخ الأزهر دعوة رسميَّة من الرئيس قاسم جومارت توقاييف، رئيس كازاخستان، لزيارة البلاد وافتتاح النسخة القادمة من مؤتمر "زعماء الأديان العالمية والتقليدية" فى سبتمبر القادم، مصرحًا "حرصت على الحضور إلى البحرين خصيصى لمقابلة فضيلتكم وتسليمكم دعوة الرئيس الكازاخى لما تمثلونه من مرجعية لا تقتصر على المسلمين فحسب، وإنما باعتباركم صوت منصف يمثل الدين الوسطى الذى يحترم كرامة الإنسان ويدعو لصيانة التنوع والاختلاف".

من جانبه، رحَّب شيخ الأزهر بدعوة الرئيس الكازاخى، وحرص فضيلته على تلبيتها بمشيئة الله، مؤكدًا أن الأزهر ومجلس حكماء المسلمين حريصانِ على دعم هذا المؤتمر المهم؛ لما يمثله من منصة عالمية تمثل صوت الدين، وتسعى لتعزيز دوره وتواجده لمواجهة التحديات الإنسانية المشتركة.