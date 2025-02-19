شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يطلق 628 أسيرا فلسطينيا السبت المقبل مقابل 6 رهائن إسرائيليين و4 قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إسرائيلية، إن الاحتلال سيفرج يوم السبت عن 628 فلسطينيا مقابل 6 رهائن أحياء و4 قتلى إسرائيليين، وذلك في إطار صفقة التبادل.

وكانت قد أعلنت حركة حماس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس غدا الخميس، وذلك في إطار صفقة التبادل.

وأضافت أن "الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة قبل قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد".