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الاحتلال يطلق 628 أسيرا فلسطينيا السبت المقبل مقابل 6 رهائن إسرائيليين و4 قتلى

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الاحتلال يطلق 628 أسيرا فلسطينيا السبت المقبل مقابل 6 رهائن إسرائيليين و4 قتلى

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القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إسرائيلية، إن الاحتلال سيفرج يوم السبت عن 628 فلسطينيا مقابل 6 رهائن أحياء و4 قتلى إسرائيليين، وذلك في إطار صفقة التبادل.

وكانت قد أعلنت حركة حماس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس غدا الخميس، وذلك في إطار صفقة التبادل.

وأضافت أن "الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة قبل قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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