رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان بالجيزة.. صور

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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، معرض أهلا رمضان بالجيزة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على استمرار إقامة هذه السلسلة من المعارض في مختلف المحافظات كل عام، في إطار التوجيه الدائم لفخامة الرئيس؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، موجها في هذا الإطار بتكثيف تنظيم هذه المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة طوال العام.



جانب من داخل المعرض



جولة الدكتور مصطفى مدبولى داخل معرض أهلا رمضان بالجيزة



جولة الدكتور مصطفى مدبولى داخل معرض أهلا رمضان



جولة رئيس الوزراء داخل المعرض



رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية داخل المعرض



رئيس الوزراء يتفقد المعرض بمحافظة الجيزة



رئيس الوزراء يتفقد المنتجات داخل المعرض



رئيس الوزراء يتفقد المنتجات داخل معرض أهلا رمضان



رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان بالجيزة



رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة



رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان



معرض أهلا رمضان بالجيزة



معرض أهلا رمضان



يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراءمعرض أهلا رمضان بالجيزة



جانب من داخل المعرض



جولة الدكتور مصطفى مدبولى داخل معرض أهلا رمضان بالجيزة



جولة الدكتور مصطفى مدبولى داخل معرض أهلا رمضان



جولة رئيس الوزراء داخل المعرض



رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية داخل المعرض



رئيس الوزراء يتفقد المعرض بمحافظة الجيزة



رئيس الوزراء يتفقد المنتجات داخل المعرض



رئيس الوزراء يتفقد المنتجات داخل معرض أهلا رمضان



رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان بالجيزة



رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة



رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان



معرض أهلا رمضان بالجيزة



معرض أهلا رمضان