شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أورام: ظهور أدوية موجهة جديدة لعلاج سرطان المثانة.. اعرف أهم علامات المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سمير شحاتة أستاذ علاج الأورام بطب أسيوط ورئيس مؤتمر قسم الأورام بجامعة أسيوط المنعقد حاليا بمدينة الأقصر، إن الأورام السرطانية فى المثانة المنتشرة مشكلة هذا النوع من الورم إنه يتم اكتشافه فى المراحل المتأخرة بعد انتشاره.

وقال، إن معدل البقاء على قيد الحياة قليل جدا لذلك يحتاج لأدوية جديدة ومتنوعة للسيطرة على الورم، وذلك لتحسين فرص الشفاء، مضيفا، إن هناك علاج موجه جديد يستخدم مع العلاج المناعى وأثبت فعاليته فى الشفاء من سرطان المثانة ومنع انتشاره، موضحا، إن هذا الدواء حصل على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، موضحا، إنه دخل ضمن بروتوكولات العلاج العالمية.

وأشار إلى أن أهم علامات سرطان المثانة هو نزول دم مع البول وشعور بحرقان فى البول، أو اضطراب فى وظائف الكلى أو الاصابة بالفشل الكلوى ويؤدى لضغط الورم على الحالب.

وأشار إلى أن مصر قضت على البلهارسيا المسببة لسرطان المثانة، ولكن هناك بعض حالات لازالت تعانى من اورام نتيجة الاصابة موضحا إننا نعانى من آثارها حتى الآن حيث أن معدل الاصابة فى مصر يصل إلى 6.6 لكل 100 ألف من السكان، موضحا، إن اكتشاف الأورام مبكرا يساعد فى تحقيق الشفاء التام من الورم.

وأوضح أن أورام القولون زادت وسط الشباب بسبب طبيعة أكل المصريين التى تغيرت إلى النمط الغربى الغنى بالدهون وإهمال القولون العصبى، وإهمال التقرحات التى تصيب القولون.

وقال الدكتور سمير شحاتة، إن المؤتمر الـ 16 والذى يعقد كل عام فى مدينة الأقصر ويجمع جميع أساتذة الأورام من مختلف الجامعات المصرية والدول العربية يشمل الجديد فى مجال علاج الأورام واستخدامها فى مصر.

وأضاف ، إن المؤتمرشارك فيه حوالى 500 طبيب من مصر و يعقد على مدى يومين وسيتم إصدار عدد من التوصيات الخاصة بعلاج الأورام موضحا، إنه سيتم مناقشة أهم انجازات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وأورام البروستاتا والرئة وعنق الرحم.

وأضاف، إن المؤتمر شارك فيه الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام، والدكتور هشام الغزالى رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ، والدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة، والدكتورة علا خورشيد أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، وأساتذة الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية.



دكتور هشام الغزالي



دكتور سمير شحاتة



مؤتمر الأورام بطب أسيوط



الدكتور سمير شحاتة رئيس المؤتمر



مؤتمر طب اسيوط