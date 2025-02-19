شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: زيادة الإنتاج وفرت 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية منذ يناير والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية علي العمل علي زيادة الإنتاج للحد من عمليات الاستيراد مؤكدا أن الشركات الأجنبية شريك معنا في تنفيذ هذه المستهدفات و لهذا تم وضع برنامج حوافز للشركات لتشجيع الشركات علي زيادة الإنتاج بعد تعديل أسعار العقود خلال يوليو.

و اشار المهندس كريم بدوي خلال مؤتمر صحفى اليوم إلي أنه خلال اخر ديسمبر و بعد عودة الإنتاج من جانب الشركاء ساهم في توفير 1.5 مليار دولار منذ يناير2025 .

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي في نهاية مؤتمر ايجبس 2025 أنه تم حفر نحو 47 بئر استكشافي ما ساهم في تأكيد مستقبل واعد في غرب المتوسط و الكينج .

و اشار المهندس كريم بدوى، إلي أنه في خليج السويس تم تطبيق تقنيات حديثة ساهم قي زياد الإنتاج بالتعاون بين جابكو و دراجون اويل .

وأشار الوزير الي وجود حماس من جانب الشركاء بزيادة الإنتاج ما يساهم في تقليل تكلفة الاستيراد عن مصر.

وفيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات قال الوزير ،ان هناك اهتمام لتعظيم الاستفادة من قدرة القطاع مع العمل علي إقامة مشروعات جديدة في القطاع بزيادة الإنتاج.

و اكد بدوي، أن العقود التي تم توقيعها خلال مؤتمر ايجبس لها مدي زمني للتنفيذ وأن هناك محاور تنفيذ و جدول زمني واضح لكل اتفاق.