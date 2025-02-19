شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 8 درجات ليلا بالقاهرة.. الأرصاد: موجة باردة تبدأ الجمعة ولمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الطقس موجة باردة وانخفاض في درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع، ولمدة 5 أيام.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، إن قيم درجات الحرارة تشعرنا بالارتفاع خلال هذه الأيام، إذ أن درجة الحرارة العظمى سجلت أمس 23 درجة مئوية خلال فترة النهار.

تابعت منار غانم: "سيكون هناك موجة باردة بداية من الجمعة المقبل وحتى الثلاثاء، وسيكون الانخفاض بمعدل 3 أو 4 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة 16 مئوية خلال فترات النهار، و8 و 9 درجات خلال الليل".

وأوضحت، أن الأمطار لن تكون مؤثرة على حالة الطقس مقارنة بانخفاض درجات الحرارة مع زيادة نشاط الرياح، لذلك سيكون طقس الأيام المقبلة شديد البرودة ليلا وبارد نهار.