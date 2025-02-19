شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاحه من رئيس الوزراء.. تفاصيل معرض أهلا رمضان الرئيسى فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قبل قليل، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويقام المعرض بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل 30%، وذلك طوال شهر رمضان.

وتستقبل محافظة الجيزة، شهر رمضان هذا العام، بـ30 معرض لـ"أهلًا رمضان"، تقام في القطاعات التي تشهد كثافات سكانية عالية، وتوفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية.