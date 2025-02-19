رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان بالجيزة

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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، معرض أهلا رمضان بالجيزة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على استمرار إقامة هذه السلسلة من المعارض في مختلف المحافظات كل عام، في إطار التوجيه الدائم لفخامة الرئيس؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، موجها في هذا الإطار بتكثيف تنظيم هذه المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة طوال العام.