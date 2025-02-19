شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد منطقتى الأعمال المركزية والمحولات بالعاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، منطقة الاعمال المركزية ومنطقة المحولات بالعاصمة الإدارية.

وعقب ذلك يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لافتتاح معرض أهلا رمضان بالجيزة.



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة



جولة رئيس الوزراء بمنطقة المحولات بالعاصمة الإدارية



جولة رئيس الوزراء ووزير الأسكان بالعاصمة



رئيس الوزراء يتفقد منطقتى الأعمال المركزية والمحولات بالعاصمة الإدارية