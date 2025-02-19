شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع فى معرض أهلا رمضان الرئيسى فى الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قائمة أسعار السلع الأساسية داخل المعرض.

-كيلو الأرز المعبأ يتراوح سعره ما بين 26 و 29 "حسب نسبة الكسر".

-كيلو السكر المعبأ بـ30 جنيهًا.

-زيت الخليط زنة 700 مللي بـ47 جنيهًا.

-زيت الخليط زنة 800 مللي بـ52 جنيهًا.

-زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

-زيت عباد زنة 1 لتر بـ70 جنيهًا.

-مكرونة 280 جم بـ7.5 جنيه.

-مكرونة 400 جم بـ10.5 جنيه.

-مكرونة 500 جم بـ12.5 جنيه.

-كيلو الدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) بـ135 جنيهًا.

-كيلو اللحمة البلدي بـ280 جنيهًا.

وتنظم محافظة الجيزة المعرض بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالمحافظة، السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، وياميش رمضان، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%.



أسعار السكر



توافد المواطنين على اللحوم