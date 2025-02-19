شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق تطوير التعليم: اعتماد 6 مراكز لمهارات القرن الواحد و العشرين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن التعليم الفني والتطبيقي يمثل أهمية كبيرة في عمليات التقدم والتنمية بالعديد من المجالات.

وأضافت خلال كلمتها اليوم بالمعرض والملتقي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي إيديوتك 2025، أن هناك اهتماما بمجالات التعليم والتدريب بما يسهم في تطوير سوق العمل المصرية في ظل التحديات الراهنة، لافتة إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين أداء التعليم والتدريب المهني، ما يسهم في دفعة عجلة التنمية الاقتصادية.



وأشادت بتنظيم ملتقي ومعرض التعليم الفني والتكنولوجي ايديوتك، مشيرة إلى أن مثل هذه المعارض تعد منصة مهمة للطلاب لتعريفهم بما يتم إنجازه في منظومة التعليم الفني، حيث تكشف عن المواهب والنماذج المصرية القادرة أيضا على الابتكار والإبداع مع الاهتمام بتطوير مهارات هذه النماذج.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد 6 مراكز لمهارات القرن الواحد و العشرين مع توسعة مشروعات صندوق تطوير التعليم وتوفير فرص العمل للآلاف من الخريجين بعد تأهيلهم وتدريبهم.



وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات الملتقى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل «إديوتك إيجيبت 2025" والذي ينعقد على مدار يومين تحت رعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد جبران وزير العمل، ، بأحد فنادق القاهرة، تحت شعار "اصنع مستقبلك "، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية ، والاستثمار فى المنتج البشرى.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة عربية واسعة من خبراء التعليم التقني والفني والجودة، وتقدم الحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وصالح بن عبدالله الحوشاني نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، وكذلك رؤساء الجامعات التكنولوجية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والمهندس طارق النبرواي نقيب المهندسين، ووفد من الاتحاد الأوروبي ووفود من الهيئات الدولية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والمعونة الإيطالية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، ولفيف من الخبراء ورجال الصناعة والأعمال

كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر فيديو كونفرانس.

ويعقد الملتقى بالشراكة مع هيئات دولية ومحلية من بينها مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والمعونة الإيطالية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، واتحاد الصناعات المصري، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسات المستثمرين و ومدارس غبور والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات ناس، وتأهيل إحدى مؤسسات نهضة مصر وبالتعاون مع شركاء الصناعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين والمركز الوطني للتعليم الفني المزدوج، وشركة سيمنز العالمية، وشركة المقاولون العرب، أيضا بمشاركة مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم إطلاقها تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 19 محافظة على مستوى الجمهورية ويأتي المنتدى والمعرض برعاية الشركة المصرية للاتصالات - WE



جانب من المعرض والملتقي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي



المعرض والملتقي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي