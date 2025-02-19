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البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيسات أديرة الراهبات

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 19 فبراير 2025 06:45 م

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة، رئيسات عدد من أديرة الراهبات، وبرفقتهن عدد من الأمهات الراهبات، حيث قدمن التهنئة لقداسته بمناسبة الأعياد، وهن: تاماڤ أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، وتاماڤ تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، وتاماڤ أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة.


وأرسلت تاماڤ كيرية رئيسة دير الشهيد أبى سيفين بمصر القديمة، وفد من راهبات الدير، نظرًا لتعرضها لوعكة صحية.


وكانت لقداسة البابا جلسة أبوية معهن، اطمئن خلالها منهن على أحوال أديرتهن.

جانب من لقاء قداسة البابا مع رئيسات الأديرة
جانب من لقاء قداسة البابا مع رئيسات الأديرة

 

البابا تواضروس يستقبل رئيسات الأديرة
البابا تواضروس يستقبل رئيسات الأديرة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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