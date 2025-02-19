شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: يحق للناخب الاعتراض على توزيعه باللجان لاختيار أقرب لجنة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق.

جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التثقيفية التى تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة بالقاهرة، لمجموعة من الأحزاب السياسية عن دور الهيئة، تحت عنوان "شارك صوتك هيوصل" وذلك في إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به الهيئة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وأضاف المستشار شريف صديق، أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.

وأشار إلي أن التحديات التي تواجه الهيئة في توزيع الناخبين على مقرات الاقتراع، تتمثل في الطبيعة الإدارية للجان على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الهيئة تسمح للمواطنين بالاعتراض على التوزيع، حيث أنه في حالة اعتراض الناخب يمكنه الاختيار من أقرب 3 مراكز انتخابية لعنوانه الموثق في بطاقة الرقم القومي، ومن ثم يتم إصدار قرار بالموافقة على المشروع وإصدار قرار بندب أعضاء الهيئات القضائية بالإشراف على العملية الانتخابية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت خلال الفترة الماضية عدة بروتوكولات تعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بالإضافة الى المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والذي يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وتحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين علي اختلاف ثقافتهم و شرائحهم العمرية.

شارك في الندوة عددا من رؤساء الأحزاب السياسية من بينهم الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، الوفد، العدل، حماة وطن، الشعب الجمهوري، مصر أكتوبر.