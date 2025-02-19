شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بلجيكا يناقش مجالات التعاون مع ميناء أنتويرب ويقوم بزيارة ميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبلجيكا، قام السفير أحمد أبو زيد، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا، بزيارة ميدانية إلى ميناء أنتويرب، ثاني أكبر الموانئ الأوروبية، بمشاركة الدكتورة رشا جلال رئيس المكتب التجارى بالسفارة.

وقد التقى السفير المصرى خلال الزيارة مع "كريستوف ووترشوت"مدير ميناء أنتويرب، حيث تم بحث سبل التعاون في تطوير الموانئ المصرية وتعزيز الشراكة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، فضلا عن متابعة تطورات مشروع جرجوب بغرب البلاد لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

‏‎وخلال الزيارة، قام السفير أحمد أبو زيد بجولة للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة بالميناء الأوروبي، كما استعرض أبو زيد جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل البحري والبنية التحتية للموانئ، في ظل استراتيجية مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. كما تناول الجهود المصرية فى مجال التحول الأخضر والتوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء، مبرزا الدور الرائد الذي تقوم به المناطق الصناعية المصرية في هذا الخصوص.

‏‎هذا، وقد ناقش الجانبان فرص نقل الخبرات البلجيكية في إدارة وتشغيل الموانئ إلى مصر، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة إدارة الموانىء والاستفادة من إمكانيات النقل النهري وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستوى الدولي.

‏‎من جانبه، أعرب مدير ميناء أنتويرب عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيدا بالتطورات التي تشهدها الموانئ المصرية، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار المشترك في مشروعات البنية التحتية للموانئ.

‏‎ويأتى اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبلجيكا، حيث يُعد ميناء أنتويرب أحد الموانئ المحورية في أوروبا، ويتمتع بخبرات متقدمة في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ، بما يفتح آفاقًا واسعة لتبادل المعرفة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.