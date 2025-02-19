شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيبن: إضافة 4 ملايين أفدنة بنهاية 2026 و4 مناهج جديدة بكليات الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد خليفة نقيب الزراعيبن، إن التعليم الفنى يشهد طفرة كبيرة بعد تجاوز العديد من العقبات خلال السنوات الماضية، مبينا أن هناك اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم الفني.

وأضاف خليفة خلال فعاليات اليوم الأول من المعرض والملتقى الدولى للتعليم الفنى والتكنولوجى ايديوتك 2025، أن محور الزراعة مهم فى الملتقيات والمعارض الخاصة بالتعليم، لافتا إلى أن هناك اهتماما بالتعليم الفنى الزراعي.

وأشار نقيب الزراعيبن إلى أن قطاع الزراعة والأمن الغذائى أصبح من أهم القطاعات فى العالم أجمع وليس فى مصر فقط، لافتا إلى أن توفير الأمن الغذائى يمثل تحديا كبيرًا أمام جميع الحكومات وبات على مائدة قادة العالم فى ظل التحديات التى تواجه العالم مثل التغير المناخي.

وثمن خليفة، دور الاتحاد الأوروبى والوكالات فى التعاون الزراعى وعلى رأسها الوكالة الإيطالية للعمل من أجل تطوير ه، لافتا إلى أن التعليم الفنى الزراعى مهم فى الفترات الحالية ويحتاج إلى تعليم زراعى مستدام خاصة أن نقابة الزراعيين بها مليون مهندس زراعى كذلك لابد من الاستفادة من كليات الزراعة والعمل على تطوير المناهج لمواكبة الزراعات الحديثة فى العالم.

وأوضح خليفة أنه تم إضافة 4 مناهج جديدة من خلال لجنة القطاع الزراعى بالمجلس الأعلى للجامعات للكليات الزراعية، مضيفا أنه يتم العمل على تأهيل خريج قادر على اقتحام سوق العمل.



وكشف نقيب الزراعيبن، عن أنه بنهاية 2026 سيتم إضافة مساحة 4 ملايين أفدنة زراعية جديدة، مؤكدا أن هناك تطويرا بكليات الزراعة من أجل خدمة أهداف الدولة من الناحية الزراعية.