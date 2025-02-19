شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة العمل تعلن فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل 12 ألف ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل إلى 12 ألف ريال شهريا

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