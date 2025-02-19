شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس خاصة لضيف مميز.. كيف استعد ملك وملكة إسبانيا لاستقبال الرئيس السيسي؟ والان مع تفاصيل الخبر

استقبل ملك إسبانيا فيليبى السادس والملكة ليتيزيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لإسبانيا، فى أجواء احتفالية، وسط استعدادات خاصة لاستقبال الرئيس السيسي.

وقالت صحيفة الكونففندنثيال الإسبانية، إن ملك إسبانيا أعلن للسيسى أنه سيقوم بزيارة لمصر وقال: "نأمل أنا والملكة أن نتمكن من مرافقتكم إلى مصر قريبا والاحتفال هناك بالآفاق الجديدة والواعدة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ملكة إسبانيا تستقبل الرئيس السيسى، وهى ترتدى زيا مكونا من قطعتين باللون الأزرق الداكن، يتكون من سترة وتنورة، وأضفت عليه لمسة أكثر بريقًا بقطعة من مجوهرات المخصصة لملكات إسبانيا، واختارت المفضل لها "دبوس اللؤلؤ".





وارتدت الملكة ليتيزيا هذا الدبوس "المهم" لأول مرة فى عيد الفصح العسكرى فى عام 2019، وهو كان يعود للملكة صوفيا ثم أصبح المفضل للقاءات المهمة لدى الملكة ليتيزيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ملك إسبانيا فيليبى السادس، والملكة ليتزيا، يقيمان مأدبة غداء على شرفه فى القصر الملكى، وسيعقد الملك اجتماعا ثنائيا مع الرئيس.

وفتح الملك والملكة قاعة العشاء الاحتفالية الخاصة بهما للرئيس السيسى، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى إسبانيا. وهذه هى الزيارة الثانية للرئيس، والتى تنتهى بمأدبة غداء.

وفى الصباح، التقى الرئيس سانشيز بالرئيس السيسى فى قصر مونكلوا لتعزيز العلاقات بين البلدين. ومن بين القضايا الأكثر إثارة للقلق تطورات قطاع غزة فى ظل وقف إطلاق.

وأشار الصحيفة، إلى أن زيارة الرئيس السيسى تقوى العلاقات الثنائية بين الطرفين، وتعتبر رسالة للعالم لرفض خطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن غزة، ومقترحه برفض التهجير وترحيل سكان غزة من القطاع.