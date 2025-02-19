شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صحفيين المغرب: ندعم موقف مصر ونقابتها الداعم لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير أخشيشن، عمق العلاقات والروابط المهنية بين نقابة الصحفيين المغربية ونقابة الصحفيين المصرية، وذلك خلال لقائه مع وفد صحفى مصرى يزور المغرب حاليًا.

وأشار عبد الكبير أخشيشن، إلى دعم نقابتهم المستمر لمواقف نقابة الصحفيين المصرية، خاصة فى القضايا الإقليمية والعربية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها موقف النقابة والدولة المصرية بأكملها الداعم لأهالى غزة والقضية الفلسطينية.

وقال أخشيشن، إن النقابة المغربية خاضت معارك عديدة، وعملت على تطوير برنامج مع الحكومة يهدف إلى توفير حد أدنى لأجور الصحفيين يصل إلى 600 دولار، مع تحديد مجموعة من الشروط، أبرزها توفير مشروع للعلاج وشقق سكنية للصحفيين.

وأشار إلى أن النقابة بصدد تعديل القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، بما فى ذلك عقود المهنة وأخلاقيات العمل، بهدف تحقيق تنظيم ذاتى للمهنة.

وأوضح أن النقابة عقدت على مدار عام ونصف عدة لقاءات مع الشركة الوطنية للإذاعة والتليفزيون لمراجعة ثلاثة قوانين أساسية تتعلق بحرية التعبير، لافتا إلى أن النقابة العامة لديها 16 فرعا منتشرين بأنحاء المملكة، وتحرص على تعزيز التعاون المهنى بين النقابات الصحفية فى البلدين، والعمل على تحسين أوضاع الصحفيين وحماية حقوقهم.