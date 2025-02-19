شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجئة وتقلبات جوية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-2- 2025 ولمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 إلى الجمعة 21 فبراير 2025، حيث تشهد هذه الفترة وبالتحديد مع بداية الأسبوع المقبل تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس ودرجات الحرارة.



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

الأربعاء 19 فبراير 2025

. شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الخميس 20 فبراير 2025

. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

. نشاط رياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

اعتباراً من الجمعة 21 فبراير

موجة باردة نهاراً شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات ، ويصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويسود اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.